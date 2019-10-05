Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hızlanmış yumurta rezervi kaybı ve 40 yaş öncesinde erken menopoz yaşayan kadınların da artık annelik umudu var. Son yıllarda geliştirilen tedaviler sayesinde bu kadınların da çocuk sahibi olabileceklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Duru “Erken yumurtalık yetmezliği yaşayan kadınlar, yapılacak küçük bir operasyondan sonra, ‘kendi yumurtalarıyla’ gebe kalabiliyorlar” dedi.

Kadınların yumurta havuzunun çocukluk, ergenlik ve erişkinlik dönemleri boyunca giderek azaldığını kaydeden Prof. Dr. Namık Kemal Duru “Son zamanlarda kadınların iş dünyasında daha aktif olması ve geç yaşta evlenmesi ayrıca yediğimiz hazır gıdalar yüzünden sağlıklı doğum oranlarının sayısı azaldı. Erken yumurtalık yetmezliği ve erken menopoz yaşayan kadınlar kısırlık tedavisinin en zor grubunu oluşturuyor” dedi.

Bu hasta grubundaki önemli klinik problemin, yumurtalıklarda istirahat hâlinde bulunan yumurtalar olmasına ve yumurtlama uyarıcı tedavi yapılmasına karşın, yumurta geliştirilememesi olduğuna değinen Prof. Dr. Duru, bu hastalarda yüksek doz Yumurta Uyarıcı Hormon tedavisiyle bile çok sınırlı sayıda yumurta elde edilebildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Duru “In Vitro Aktivasyon tedavisi ” ile gebelik şansının arttığını belirtti.

UYUYAN DEVİ UYANDIRIYORUZ

Erken yumurtalık yetmezliği yaşayan kadınların yumurtalık dokusunun “In Vitro Aktivasyon tekniği” ile aktif hâle getirildiğini ve bu işlemden sonra tüp bebek tedavisinin uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Namık Kemal Duru, tekniği şöyle anlattı: Yumurtalıktan laparoskopik olarak aldığımız küçük parçayı, 1 milimetreküplük parçalara ayırıyor ve karnın içinde bir cep oluşturarak, bu cebe naklediyoruz. Bu işlemle yumurta içerisinde uyuyan hücreleri uyandırmayı amaçlıyoruz. Daha sonra normal tüp bebek işlemleri ile başarılı sonuçlar elde edilebiliyoruz.

YÜZ KADINDAN BİRİ YAŞIYOR

Günümüzde çocuk sahibi olmak isteyen kadınların en sık yaşadığı problemler arasında bulunan “hızlanmış yumurta rezervi kaybı” ve “Kırk yaş öncesi erken menopoz” giderek daha sık görülmeye başladı. Toplumda her 100 kadından birinde hızlı yumurta rezervi kaybı gelişiyor. Bu durum 40 yaşın altında menopozla sonuçlanıyor…

KENDİ YUMURTASIYLA GEBELİK

Erken Yumurtalık Yetmezliği tedavisi için başvuran ailelere genellikle yumurta bağışı (Donasyon) tavsiye ediliyor. Ancak bunu sosyal ve dinî sebeplerle kabul etmeyen aileler için kendi yumurtasıyla gebelik önemli bir tedavi imkânı ortaya koyuyor.