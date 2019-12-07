Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Normal yoldan veya tüp bebek yöntemiyle anne olamayan kadınlar, kemik iliğinden elde edilen kök hücre ile anne olma şansını yakalıyor. Sağlık Bakanlığının onayı ile Türkiye’de ilk defa kullanılmaya başlayan kök hücre transferi ile rahimdeki hasarlı hücrelerin tedavi edilebildiğini söyleyen Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Doç. Dr. Volkan Turan “Çeşitli sebeplerle rahim içi hasar görmüş, adet göremeyen ya da rahim duvarı ince olan kadınlar da artık anne olabilecek” dedi.



SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI

Farklı hücrelere dönüşme potansiyeline sahip olan kök hücrelerin kordon kanı ya da kemik iliğinden elde edilebildiğini hatırlatan Doç. Dr. Volkan Turan “Kök hücre, yapısı gereği, nakledildiği hasarlı hücrelerin özelliğini alıyor. Sağlık Bakanlığının onayı ile laboratuvar ortamında yaptığımız uzun çalışmalar sonucu kemik iliğinden elde ettiğimiz kök hücrenin adet olamayan kadınlarda ya da rahim inceliği nedeniyle anne olamayan kadınların tedavisinde olumlu sonuçlar verdiğini tespit ettik” dedi.

Özel bir teknikle rahme yapılan kök hücre transferinin ilk defa Türkiye’de uygulandığını söyleyen Doç. Dr. Turan, yurt dışında buna benzer kök hücre transferi yumurtalıklara ya da rahme yapıldığını belirterek “Hasarlı dokuya transfer edilen kök hücre, bu bölgedeki hasarın tamir edilmesini ve organın kendisini yenilemesini sağlıyor. Yaptığımız çalışmalar transfer edilen hastaların rahimde kalınlaşmaya ve adet görmeyen kadınların adet görmesini sağlıyor. Kök hücre yurt dışında yumurtalığa da yapılıyor. Ancak yumurtalık açısından yeterince kanıt bulunmadığından bu yöntemi uygulamıyoruz” diye konuştu.