Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biberon çürüğü, olarak adlandırılan 3 yaş ve altı çocuklarda sıklıkla görülen ve çoğunlukla biberon kullanımına bağlı olarak gelişen bir çürük türü olarak görülüyor. Uyumadan kısa süre önce çocuklara biberonla süt içirilmesi durumunda yayılan biberon çürüğü, ön dişlerde bozulmaya ve kötü bir görüntüye neden olduğu kaydediliyor. Ağızda kötü koku ve ağrının yanı sıra katı gıdaların çiğnenmesini zorlaştıran biberon çürüğü, tedavi edilmemesi durumunda ilerleyen dönemde diş, diş eti ve çene bozukluklarını beraberinde getirdiği belirtiliyor. Biberon çürüğüne bağlı olarak düşen, kırılan ve küçülen süt dişlerin tedavisi noktasında Diş Hekimi Dr. Kenan Cantekin, aileleri alınması gereken tedbirler noktasında uyarıyor.

"Çocuklara uykudan önce biberonla şekerli gıdalar vermeyin"

1 yaşından sonra çocuklara biberonla su dışında herhangi bir besin verilmemesi gerektiğini belirten Cantekin, "Çocukları besleyebilmek için ebeveynler uzun süre biberon kullanıyor. Biberona alışan çocuklar ise farklı bir yöntemle sıvı tüketmek istemiyor. Süt dişlerin olgunlaştığı 1 yaşından sonra biberon kullanımı dişlere zarar veriyor. Uykudan önce biberonla bal ve pekmez gibi şeker ağırlıklı karışımların verilmesi biberon çürüğünü hızlandırıyor. Biberon çürüğünü önlemek için özellikle uykudan önce biberonla su dışında bir gıdanın çocuklara verilmemesi gerekiyor" dedi.

"Nasıl olsa yenileri gelecek demeyin"

Süt dişlerde oluşan çürüklerle ilgili anne babaların yaptığı en büyük yanlışın "nasıl olsa süt dişleri düşecek, yeni dişler gelecek" düşüncesi olduğunu söyleyen Cantekin, "Bu düşünce büyük bir yanılgıdan ibaret. Süt dişleri ana dişlerin temelini oluşturuyor. Süt dişlerindeki bozukluklar ana dişlerin yamuk olmasıyla beraber diş eti ve çene sorunlarına da neden oluyor. Biberon çürüğü gibi süt dişlerinde oluşabilecek sorunlarla ilgili önlem alınmalı ve mutlaka tedavi edilmeli. Ayrıca dişlerin, okul çağına gelene kadar ebeveynler, okul çağından sonra ise çocuklar tarafından fırçalanması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Zirkonyum kaplamalar çocuklar için özel olarak geliştirildi"

Yıllardır yetişkinlerde gülüş tasarımında estetik görüntü sağlamak için kullanılan zirkonyum kaplamaların çocuklarda da uygulanmaya başlandığını aktaran Cantekin, "Zirkonyum kaplamalar çocuklar için özel olarak geliştirilen, kırılmaya karşı dayanıklı, beyaz parlak renkli diş kaplamalardır. Günümüzde özellikle ön dişleri fazla çürümüş çocuklarda uygulanan bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Zirkonyum kaplamaların pek çok avantajı bulunuyor. Kaplamaların tek seansta yapılması ve dişler düşene kadar ek başka bir tedavi gerektirmemesi kullanım kolaylığı sağlıyor. Süt dişi dolgularına kıyasla oldukça estetik olmakla birlikte; ısırma, çiğneme gibi fonksiyonel hareketlerde de dolgulara göre çok daha fazla dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca zirkonyum materyalin plak birikimine izin vermemesi sebebiyle kaplama yapılan dişte yeni çürük oluşma riski çok düşük." şeklinde konuştu.