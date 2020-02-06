Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - İstanbul Marmara Forum’da düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal “Çok yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak, hareketli bir hayat sürmek gerekir. Eğer bunları uygularsak kanser ve benzeri hastalıklardan büyük oranda korunmuş oluruz” dedi.

Türkiye’deki kanser oranının aslında dünyadaki kanser ortalamasının altında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Turhal “Türkiye, gelişmiş Batı ülkelerinden ve ABD’den düşük bir ortalamaya sahiptir. Kanser genel olarak yaş ortalaması artan bir hastalıktır. Bütün kanserler için ortalama yaş 55-60 arasındadır” diye konuştu.