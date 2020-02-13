Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medilife Çapa Hastanesi Başhekim Genel Cerrahi Op. Dr. Orçun Oral Şentürk, tiroid ameliyatı sırasında ses tellerinde yaşanabilecek problemlerin önlenebileceğini belirtti. Ameliyat esnasında kullanılacak ‘ses sinir görüntüleme aleti’ ile ses sinirlerinin, farklı bir sinyal ile ayırt edilebildiğini söyledi.

Op. Dr. Orçun Oral Şentürk, merak edilenleri şu şekilde cevapladı:

Hangi hastaların tiroid ameliyatı olması gerekir?

“Tiroid ameliyatı olması gereken hastaların yelpazesi geçmişte oldukça genişken, günümüz tıp teknolojisinde durum olumlu anlamda değişmiştir. Tiroid bezinde, 3 cm den büyük olan nodülleri veya 3 cm den küçük olsa da patolojik olarak şüpheli nodülleri olan hastaları ameliyat ediyoruz. Tiroid bezinde kanser hücresi olan ya da ani büyüyen nodüller de ameliyat adayı hastalar anlamına gelmektedir. Nodül olmasa da tiroid bezi fazla çalışan ve bu sebeple uzun süre ilaç kullanamayacak kişiler de ameliyat adayı olmaktadır. Tiroid bezi hastalığı, nodülü olan her hasta ameliyat edilmez, uygun endikasyonlar sonrası kararı verilmektedir.

Tiroid ameliyatı sonrasında ses telleri zarar görür mü?

Her insan için ses tellerini sağlıklı şekilde kullanabilmek önemlidir. Öğretmenler, şarkıcılar gibi mesleğini icra ederken sesini kullanan birçok kişi için bu durum daha da önemlidir. Ses telleri yani ses sinirleri, her iki tiroid bezinin yanından geçmektedir. Tiroid ameliyatlarında cerrah, ses sinirlerini korumaya çalışır; ancak ses sinirleri incedir ve diğer dokular ile karışabilmektedir.

Tiroid ameliyatlarında ses telini koruyacak bir yöntem var mıdır?

Tiroid ameliayatı sırasında ses tellerini koruyabilmek için “Ses sinir görüntüleme aleti” kullanılabilmektedir. Hastanesinde bu teknolojisi olan ve kullanan cerrahlar; ses sinirlerini, ameliyat sırasında farklı bir sinyal ile ayırt edebilmektedir. Cerrah ameliyatı yaparken kullandığı alet ile ses sinirlerini ayırt edebilmektedir. Bu sayede tiroid ameliyatı sırasında ses sinirleri korunabilmektedir.

Ameliyat sonrası süreç nasıldır?

Tiroid ameliyat olan hastamızı genellikle 1 günlük yatış sonrasında taburcu edebiliyoruz. Ameliyat sonrasındaki patoloji raporunda kanserli hücreye rastlanmaz ise takiplerimizi rutin süreç içerisinde devam ettirmekteyiz. Tiroid ameliyatı sonrasında birçok hastamız normal hayatına kısa bir süre sonra dönebilmektedir.

Tiroid ameliyatı doğru ellerde yapılıyorsa çekinmenize gerek yok

Tiroid bezi hastalıkları olup, ameliyat adayı olan hastalarımız, endokrin cerrahisi yapan hekimler ve “Tiroid sinir görüntüleme aleti” kullanılacak ameliyatlar sonrasında ses kaybı gibi sorunlarla karşılaşmadan, kısa sürede normal hayatlarına dönebilmektedirler.”

“Ses telleri korunarak tiroid ameliyatı oldu”

Malatya’dan tiroid kanseri şüphesi ile İstanbul’a gelen 52 yaşındaki hastamız Fadime Çiçek’in ameliyatı hakkında Op.Dr.Orçun Oral Şentürk şunları söyledi: “Tiroid sinir görüntüleme aleti” kullanarak hem sinirlerini koruduk hem de paratiroid bezlerini koruyarak total tiroidektomi denilen ameliyatı yaptık. Hastamızın siniri normal anatomik yapıda değildi, anomalisi olan bir hastaydı ve ameliyat sırasında yapılabilecek hatalara açık bir vaka idi. Kullandığımız “Tiroid görüntüleme aleti” sayesinde sinirleri yaralamadan tiroidin tamamını alma şansımız oldu. Ameliyat sonrasında hastanın sesi oldukça iyi durumda, hipokalsemi gibi ameliyat sonrası komplikasyonları mevcut olmayacak şekilde bir gün yatışın ardından taburcu ettik.”