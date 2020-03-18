Bir hasta kaç kişiye virüs bulaştırıyor?
18.03.2020 - 05:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 05:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyayı sarsan koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Ülkemizde tedbirler arttırılırken vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yapılıyor. Peki bir kişi olası bir virüs kapma durumunda hastalığı kaç kişiye bulaştırıyor?
OSMAN SAĞIRLI
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