Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 82 bin 136 kişi öldü ve virüse yakalanan 302 bin 367 kişi iyileşti.

Covid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 333, Hong Kong'da 4, İtalya'da 17 bin 127, İspanya'da 14 bin 45, ABD'de 12 bin 857, Fransa'da 10 bin 328, İngiltere'de 6 bin 159, İran'da 3 bin 872, Hollanda'da 2 bin 101, Belçika'da 2 bin 35, Almanya'da 2 bin 16, İsviçre'de 824, Türkiye'de 725, Brezilya'da 688, İsveç'te 591, Kanada'da 381, Portekiz'de 345, Avusturya'da 243, Endonezya'da 221, Ekvador'da 220, İrlanda'da 210, Romanya'da 205, Danimarka'da 203, Güney Kore'de 200, Cezayir'de 193, Filipinler'de 177, Hindistan'da 164, Meksika'da 141, Polonya'da 129, Peru'da 107, Japonya'da 104, Dominik Cumhuriyeti'nde 98, Mısır'da 94, Çekya'da 91, Fas'ta 90, Norveç'te 89, Yunanistan'da 81, İsrail'de 71, Irak'ta 65, Malezya'da 63, Sırbistan'da 61, Arjantin'de 60, Panama'da 59, Rusya'da 58, Pakistan'da 58, Macaristan’da 58, Ukrayna’da 52, Kolombiya’da 50 ve Avustralya’da 50 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 400 bin 546, İspanya 141 bin 942, İtalya 135 bin 586, Fransa 109 bin 69, Almanya 107 bin 663, Çin ana karası 81 bin 802, İran 62 bin 589, İngiltere 55 bin 242, Türkiye 34 bin 109, İsviçre 22 bin 328, Belçika 22 bin 194, Hollanda 19 bin 580, Kanada 17 bin 897, Brezilya 14 bin 49, Avusturya 12 bin 709, Portekiz 12 bin 442, Güney Kore 10 bin 384, İsrail 9 bin 404, İsveç 7 bin 693, Rusya 7 bin 497, Norveç 6 bin 86, Avustralya 6 bin 10, İrlanda 5 bin 709, Hindistan 5 bin 360, Şili 5 bin 116, Danimarka 5 bin 71, Çekya 5 bin 33, Japonya 4 bin 969, Polonya 4 bin 848, Romanya 4 bin 417, Pakistan 4 bin 72, Ekvador 3 bin 995, Malezya 3 bin 963, Filipinler 3 bin 764, Lüksemburg 2 bin 970, Peru 2 bin 954, Suudi Arabistan 2 bin 795, Meksika 2 bin 785, Endonezya 2 bin 738, Finlandiya 2 bin 487, Sırbistan 2 bin 447, Tayland 2 bin 369, Birleşik Arap Emirlikleri 2 bin 359, Panama 2 bin 249, Katar 2 bin 57, Dominik Cumhuriyeti 1956, Yunanistan 1832, Kolombiya 1780, Güney Afrika Cumhuriyeti 1749, Arjantin 1715, Ukrayna 1668, İzlanda 1586, Singapur 1481, Cezayir 1468, Mısır 1450, Hırvatistan 1282, Yeni Zelanda 1210, Fas 1184, Estonya 1149, Irak 1122, Slovenya 1059, Moldova 1056."