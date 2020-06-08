Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla aşılama takviminde de değişikliğe gidildi. İlköğretim 1. sınıfta okullarda yapılan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği birimlerinde yapılacak. İlköğretim 8. sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı da 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156. ay) girmiş olan tüm çocuklara aile hekimliklerince enjekte edilecek. Uygulama, 1 Temmuz 2020 itibarıyla başlayacak. Bu tarihten önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacak.