Bakanlık tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla aşılama takviminde de değişikliğe gidildi. İlköğretim 1. sınıfta okullarda yapılan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği birimlerinde yapılacak. İlköğretim 8. sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı da 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156. ay) girmiş olan tüm çocuklara aile hekimliklerince enjekte edilecek. Uygulama, 1 Temmuz 2020 itibarıyla başlayacak. Bu tarihten önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacak.
Öğrenciye aile hekimliğinde aşı
08.06.2020 - 03:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 03:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığınca, ilköğretim 1. ve 8. sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda, Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verildi.
Etiketler : aşı,aile hekimi,
709612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/709612.aspx
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