Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yeni normal düzene geçtiğimiz 1 Haziran tarihinden itibaren toplumda yaşanan hızlı normalleşme sürecinde kurallara uyulmaması bilim insanlarını ve sağlık otoritelerini endişelendiriyor. Özellikle gençlerin maske, mesafe, hijyen kurallarını hiçe sayarak sosyalleşmeleri sonucunda artan vaka sayıları ikinci dalganın ayak sesleri olarak yorumlanıyor.

YASAKLAR YENİDEN GELEBİLİR

Koronavirüsle bugüne kadar başarılı bir mücadele verildiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, toplumdaki rehavete dikkat çekti. Prof. Dr. Azap, virüsün kontrolden çıkması durumunda kısıtlamaların yeniden gündeme gelebileceğini belirterek “Hep ikinci dalgadan söz ediliyor ancak bunun için belirli bir sayı yok. Bizim için kritik olan günlük hasta sayısının yanı sıra virüsün kontrolden çıkmasıdır. Günde beş bin kişi hastalanıyordur ama siz sağlık otoritesi olarak bu vakaların hangi 10-15 odaktan kaynaklandığını biliyorsunuzdur ve onu kontrol edebileceksinizdir. O zaman çok endişelenmezsiniz. Ama mesela günde iki bin kişi hastalanıyordur ve odaklar belli değildir; vakalar kontrol edemeyeceğin yaygınlıktadır. O zaman o çok endişelendirir. Şu anda kontrol bizde ancak her şey bir anda tersine dönebilir” dedi.

GENÇLER YENİ ODAK OLUŞTURUYOR

Çoğunluğu belirtisiz geçiren gençlerin hastalığı topluma bulaştırdığını ifade eden Prof. Dr. Azap “Tedbirsiz davranan gençler toplumda yeni virüs odakları oluşturuyor. Bu durum virüsün kontrolden çıkması ve odakların yaygınlaşmasına sebep olabilir. Kendisi hastalanmayan ya da hafif geçiren gençler anne babalarına, dedelerine, büyükannelerine bulaştırıyorlar. Onlarda hastalık ağır seyrediyor ve öldürücü olabiliyor” diye konuştu. Prof. Dr. Azap, özellikle asker uğurlamaları, nişan ve düğün törenlerine dikkat çekerek, bu noktalardaki aldırmazlığın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor. Prof. Dr. Azap “Son dönemde Sağlık Bakanı’mızın da belirttiği gibi yeni vakalar yaş ortalaması 41’den 32’ye düştü. Bu, gençlerin tedbirsizliğini gösteriyor” diye anlattı.

VİRÜS BİTMEDİ, BİTMEYECEK

Dünyanın saygın tıp dergilerinden Lancet’te Covid-19’la ilgili verilerin değerlendirildiği bir makale yayınlandı. Buna göre koronavirüste vaka ölüm oranı yüzde 5 ve şu anki hâliyle normal gripten 10 kat öldürücü. Bu da Covid-19’un hızlı yayılan ve öldürücü bir hastalık olduğunu ortaya koyuyor. “Virüs bitmedi, bitmeyecek” diyen Prof. Dr. Azap, “Aşı en erken 2020 Ocak Şubat ayında piyasaya çıkabilir. Onun da etkinliğinin yüzde 60-70 olması bekleniyor. Şu ana kadar eldeki bilgiler virüsün mutasyona uğrayıp bulaşma yeteneğini kaybetmediğini ve kaybetmeyeceğini gösteriyor. Elimizdeki tek silah maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak normal hayatımızı sürdürmek. Maske ve mesafe sizi yüzde 98 koruyor. Yani aşıdan daha etkili” diye anlattı.

COVİD-19 GRİP AŞILARINA DA GİRECEK

Her sene grip aşılarının bir önceki yıl toplumda dolaşan virüslerden elde edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Azap, gelecek sezon hazırlanacak grip aşılarına Covid-19’ virüsünün de gireceğini ifade etti.

MASKE TAKMAYANI UYARALIM

Toplumdaki aldırmazlığın maske kullanımında da sürdüğünü belirten Prof. Dr. Azap “Maskeyi burnu dışarıda kullananları görüyoruz. Burun virüsü yayma yollarından biri. Maske kullanmamak ve fiziki mesafe kuralına uymamak sadece kişinin kendisini değil, bütün toplumu etkileyen bir davranış. Bu yüzden kullanmayanları uyarmaktan çekinmeyelim” dedi.