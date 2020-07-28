Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ağız ve diş sağlığı bakımlarının yaptırılmamasının hastalıklara yakalanma riskini artırdığını söyleyen VM Medical Park Bursa Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dt. Halil Çelik “Vücut bütünlüğü düşünüldüğünde ağız içindeki bir iltihaplanma, genel direnci düşüreceği için salgın hastalıklara karşı kişiyi daha duyarlı hâle getirir. Koronadan korktuğunuz için diş hekimine gitmemek, koronaya yakalanmanıza sebep olabilir” dedi. Diş hekimi muayenehanelerinin güvenli olduğunu ifade eden Çelik “Bulaşma yoluyla geçebilecek hastalıklara karşı tedbirler biz diş hekimlerinin rutin tedavi süreçlerinin içerisinde zaten vardı” diye anlattı. Ağız ve diş sağlığı açısından ortaya çıkan problemlerin diğer organları da etkilediğini gösterdiğini belirten Uzm. Dt. Halil Çelik “Ağız içerisindeki bakteriler, özellikle kalp üzerinde etkili oluyor. Yine diyabet ile diş eti hastalıkları arasındaki bağlantılar öne çıkıyor. Diyabetin azaltılmasında diş eti hastalıklarının tedavi edilmesinin etkili olduğu biliniyor. Özellikle diş ve diş eti rahatsızlıkları, gebelik sürecinin zorlu geçmesine sebep olabiliyor. İşte bütün bu rahatsızlıkların tedavisi, bu süreçte ertelenmemelidir. Ertelendiği durumlarda daha karmaşık bir tablo ortaya çıkabilir” dedi.