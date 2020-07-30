Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Bütün dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüsün sürekli olarak değiştiğini söyleyen İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı “Çin’den çıkan ilk virüs yapı olarak değişti. Şu anda ‘Virüs kladları’ dediğimiz ve virüsün torunları gibi tarif edebileceğimiz G varyantı, bütün dünyada hâkim olmaya başladı. G varyantı daha fazla yapışkan kolları olan virüs. Ülkemizde de en fazla görülen virüs tipi bu. Ne yazık ki daha fazla bulaşma özelliğine sahip" dedi. Yaz dönemindeki azalmanın aldatıcı olmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Buğdacı, ikinci dalganın yaşanmaması ve vakalarda dip noktanın yakalanması için rehavete kapılmamak gerektiğini kaydetti.



YAZ VE KIŞ BELİRTİLERİ AYNI

Koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında belirgin bir farklılığın söz konusu olmadığını belirten Prof. Dr. Buğdaycı “Yine ateş ön planda. İshal, koku alma duygusunda kayıplar, hâlsizlik, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, bel ağrıları, bazı hastalarda bayılmalar, gözde bulanıklıklar merkezî sinir sistemi gibi belirtiler olabilir” dedi. AA