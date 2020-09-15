Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19'a kendisinin de yakalanmasıyla hastaları daha iyi anladığını ve bu süreçte ölümü bile düşündüğünü anlatan Silcan, hastalığı sırasında şiddetli nefes darlığı, eklem, kas ağrıları ve hâlsizlik çektiğini belirterek “Öyle geceler geçirdim ki, ağrılar yüzünden bağırıp çığlık attığım oldu” dedi. İnsanların “Bana bir şey olmaz” düşüncesini bırakması gerektiği vurgulayan Silcan “Kırk yaşındayım bugüne kadar hiçbir hastalık geçirmedim, kronik hastalığım yok, ağrı kesici bile kullanmayan biriyim ama çok zorlu bir süreç geçirdim. Bu süreçte öleceğimi hissettim. Yani ‘Bana bir şey olmaz’ demek çok anlamsız, size de herkese de olabilir” diye konuştu.