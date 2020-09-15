Covid-19'a kendisinin de yakalanmasıyla hastaları daha iyi anladığını ve bu süreçte ölümü bile düşündüğünü anlatan Silcan, hastalığı sırasında şiddetli nefes darlığı, eklem, kas ağrıları ve hâlsizlik çektiğini belirterek “Öyle geceler geçirdim ki, ağrılar yüzünden bağırıp çığlık attığım oldu” dedi. İnsanların “Bana bir şey olmaz” düşüncesini bırakması gerektiği vurgulayan Silcan “Kırk yaşındayım bugüne kadar hiçbir hastalık geçirmedim, kronik hastalığım yok, ağrı kesici bile kullanmayan biriyim ama çok zorlu bir süreç geçirdim. Bu süreçte öleceğimi hissettim. Yani ‘Bana bir şey olmaz’ demek çok anlamsız, size de herkese de olabilir” diye konuştu.
'Nefessiz kalınca ölüm korkusu başlıyor'
15.09.2020 - 02:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde acil uzmanı olarak görev yapan ve yakalandığı koronavirüsten kurtulan doktor Mustafa Silcan, zorlu tedavi sürecini eşi ve beş yaşındaki kızıyla atlattığını anlatarak “Hastalar nefes alma ihtiyacı hissettikleri zaman ölüm korkusu başlıyor. Bunu bizzat yaşadığım için çok iyi biliyorum ve bu yüzden hastaların neler hissettiğini de anlayabiliyorum” dedi.
Etiketler : koronavirüs,covid 19,korona,
731918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/731918.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER