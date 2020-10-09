Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Akova ve Prof. Dr. Serhat Ünal önderliğinde 20 farklı merkezde başlatılan Covid-19 aşısı Faz-3 aşamasına, İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde başlandı. Prof. Dr. Şükran Köse “Ege Bölgesinde SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 Ekim 2020 tarihinde başhekimimiz Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu’nun da eşlik ettiği organizasyon ile aşı çalışmasını başlattık. Aşı çalışmasında gönüllük anahtar rol oynar. Bu kapsamda Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık, Doç. Dr. Kayı Eliaçık, Prof. Dr. Servet Akar, Prof. Dr. Aliye Tosun, Prof. Dr. Özgür Tosun ve Doç. Dr. Dilek Solmaz aşının ilk gönüllüleri olarak bu tarihi gelişmenin önderleri oldular. Çalışmanın başlanmasında başhekimimize ve gönüllü olan hocalarımıza şükranlarımızı iletiyorum“ dedi.

"YAPILAN AŞI ÇALIŞMALARININ İNSANLIK İÇİN UMUT VERİCİ OLACAĞINI TEMENNİ EDİYORUM"

Ülke genelinde bugüne kadar gönüllü olan yaklaşık 150 sağlık çalışanına aşı uygulandığını ancak bugün itibarıyla ciddi bir yan etki gözlenmediğini vurgulayan Prof. Dr. Köse “Yapmış olduğumuz bu faz-3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığını ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Yapılan aşı çalışmalarının insanlık ve insanlarımız için umut verici olacağını temenni ediyorum” diye konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK KATKIDA BULUNUYORUZ"

Tepecik Hastanesi’nin Türkiye’de aşı denemelerinde bulunan 20 merkezden biri olmasının gurur verici olduğunu belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise “Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü aşı çalışmasının önemli bir ayağı hastanemizde yapılmaya başlandı. Son derece güven verici bir ortamda katıldığımız bu aşı çalışmasında sağlık çalışanları olarak gönüllülük esasıyla katkıda bulunuyoruz. Hastanemizde özellikle aşı konusunda daha deneyimli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğindeki hekim arkadaşlarımız başta olmak üzere aşı çalışmasına katılım gerçekleşmiştir. Ege Bölgesi’nin pek çok yerinden aşı için gönüllü sağlık çalışanı bulunuyor. Bakanlığımız en hızlı şekilde sonuç alıcı çalışmaları yaparak vatandaşlarımız için sağlık hizmeti sunma çabası içindedir. Bu süreçte hastanemiz gibi deneyimli ve bilgili merkezler de destek sunuyor. Aşı çalışmasının hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.

AŞI GÖNÜLLÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANLATTI

Aşı çalışmasına gönüllü olarak katılan sağlık çalışanlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık “Dünya geneline yayılan Covid-19 pandemisi ciddi sağlık sorunlara neden olmaya devam ediyor. Bundan dolayı aşı çalışmaları yapılıyor. Faz 3 klinik çalışması kapsamında hastanemiz de bu görevi üstlendi. Şahsen sağlık çalışanları olarak bize öncelik tanınmasından memnuniyet duydum. Gönüllü olarak bu aşı çalışmasına katıldım. Böylece tıp alanı üzerinden insanlık için önemli bir faydamız olması beni mutlu ediyor“ dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kayı Eliaçık ise “Ülkemizin iştirak ettiği ilk Faz-3 çalışmasına gönüllü olarak katıldım. Bundan mutluluk duyuyorum, diğer sağlık çalışanları arkadaşlarımızı da bu aşı çalışmasına davet ediyorum. Bu çalışmayı organize eden Prof. Dr. Şükran Köse hocamız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin de en kısa zamanda bir aşı ihracatçısı olmasını temenni ediyorum” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Temel amacının insanlık alemini büyük bir tehlike düşüren Covid-19'un ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalara destek vermek olduğunu belirten sağlık personeli Sinan Aktaş da “Covid-19 pandemisi sadece yaşadığımız kenti, ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bu virüsten kurtulmada bir katkımın olması beni mutlu ediyor” dedi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı çalışma grubunda yer alan Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği'nden Dr. Bayram Nallı ise “ Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sadece sağlığımızı değil ekonomik, sosyal hayatımızı da etkiledi. Birkaç aydır bu aşı çalışmasını biz de yakından takip ediyor ve ilgileniyoruz. Uzun süre çok çeşitli araştırmalar yaptık. Nihayetinde aşılarımız geldi, gönüllü olan sağlık çalışanlarımıza uyguladık. İnşallah faydalı olur“ şeklinde konuştu. Aşı polikliniğinde çalışan Hemşire Arzu Altunbaş da “Biz vatandaşlarımıza hizmet için varız. Gönüllülerle başladığımız bu çalışmanın başarılı geçmesini diliyorum“ ifadelerini kullandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden aşı çalışmasına katılan İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Servet Akar, Tıbbı Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Tosun, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Aliye Tosun ve Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Dilek Solmaz ise, pandemiden kurtulmanın en önemli yolu olan aşı çalışmalarına katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, aşının başarılı geçmesini dilediler.