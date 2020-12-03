Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Geçtiğimiz aylarda ABD’de yapılan bir araştırmada D vitamini yeterli olan kişilerin, koronavirüs kapma ve ölme ihtimalinin düşük olduğu tespit edildi. Yine 40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olan hastaların, eksik olanlara göre ölme ihtimalinin yüzde 51’den daha düşük olduğu belirtildi.

OMEGA-3 HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Özellikle pandemi döneminde talebin arttığı C vitaminin bazı uzmanlar tarafından tedaviye etki etmediği söylenirken bazı uzmanlarca ise yüksek doz C vitamininin Covid-19 ve diğer viral hastalıklarda akciğer hasarını azalttığı savunuluyor. Virüsün bağırsakları etkilediğini belirten uzmanlar tarafından da bağırsak sağlığını ve buradaki sağlıklı bakterileri artırmak için probiyotik alma tavsiyesinde bulunuluyor. Koronavirüs ile mücadelede Omega 3 de önemli bir yer tutuyor. Yapılan araştırmalarda, balık etindeki Omega-3’ün bağışıklık sistemini güçlendirdiği görülüyor.

ÇİNKO, ENFEKSİYONA ETKİ ETMİYOR

İngiltere’de 327 bin 720 katılımcı üzerinde ek takviyelerin koronavirüs üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmalar neticesinde, probiyotiklerin koronavirüs riskini yüzde 14, Omega-3 yağ asitlerinin yüzde 12, multivitaminlerin yüzde 13, D vitaminin ise yüzde 9 azalttığı tespit edildi. Ancak, katılımcı popülasyonunu sonrasında cinsiyet, yaş ve vücut kitle indeksine göre de değerlendiren ekip, bu takviyelerin her yaştan kadını koruduğunu bulurken erkeklerde aynı etkinin görülmediğini belirtti. Öte yandan C vitamini, çinko ve sarımsağın ise virüsün meydana getirdiği enfeksiyonun görülme sıklığını azaltmadığı ortaya konuldu.