Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Virüslerde mutasyonlar her zaman olur. Bunların yüzde 80’i etkisizdir. Sadece yüzde 20’si önemlidir. Bunlar da virüsün davranışını her zaman agresif bir şekilde değiştirmiyor. Mutasyonla hayatta kalabilme yeteneğini artıran virüsler kalır diğerleri silinir. SARS örneğinde olduğu gibi. Koronavirüste de bugüne kadar 13 bin mutasyon meydana geldi ama bunlar grip virüsü ile karşılaştırıldığında son derece az. Virüs, aslında insanı öldürmek için değil, yaşamasını sağlayan canlı bir hücreye ihtiyaç duyduğu için bulaşıyor” dedi. Aşılardan sonra virüs mutasyonlarının normal olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çetiner, “Çünkü virüsün hayatta kalabilmek için bir kaçış mekanizmasına ihtiyacı var. Koronavirüs şu anda sadece hayatta kalabilme mücadelesi yapıyor. O yüzden biz aşılarla virüsü yok etmeye çalıştıkça o da adapte olmak için mutasyona uğrayacak” diye konuştu.