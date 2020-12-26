Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekrar çekimlerin yüzde 95 azaldığını belirleyen ve düzeneğin patentini alan Akbulut, hekimlerin üye olduğu dijital platform Doktorclub Awards Türkiye'nin Sağlık Ödülleri Yarışması'nda "Yılın Yenilikçi Hemşiresi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Bebeklerin radyolojik çekimler sırasında sabit kalamadığını söyleyen Akbulut, “Röntgen çekimine engel olmayacak metal bir kasnak etrafına çıkarılıp yıkanabilir havlu kumaştan bebeği sabit tutacak bir yapı oluşturdum. Böylece baş, göğüs ve ayak kısmı sabitlenen bebek hareketsiz kalıyor ve herhangi birinin tutmasına ihtiyaç duyulmuyor. Bebeklerimiz tekrara bağlı çekimlerde ekstra radyasyona maruz kalmıyor” dedi.