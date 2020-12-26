Tekrar çekimlerin yüzde 95 azaldığını belirleyen ve düzeneğin patentini alan Akbulut, hekimlerin üye olduğu dijital platform Doktorclub Awards Türkiye'nin Sağlık Ödülleri Yarışması'nda "Yılın Yenilikçi Hemşiresi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Bebeklerin radyolojik çekimler sırasında sabit kalamadığını söyleyen Akbulut, “Röntgen çekimine engel olmayacak metal bir kasnak etrafına çıkarılıp yıkanabilir havlu kumaştan bebeği sabit tutacak bir yapı oluşturdum. Böylece baş, göğüs ve ayak kısmı sabitlenen bebek hareketsiz kalıyor ve herhangi birinin tutmasına ihtiyaç duyulmuyor. Bebeklerimiz tekrara bağlı çekimlerde ekstra radyasyona maruz kalmıyor” dedi.
Bebekler için güvenli röntgen standı geliştirdi
26.12.2020 - 09:46 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnegöl Devlet Hastanesinde görevli Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi hemşiresi Hatice Akbulut, bebeklerin röntgen çekimini kolaylaştırmak ve hareket sebebiyle tekrarı istenen çekimlerin önüne geçmek için güvenli çekim standı geliştirdi.
Etiketler : bebek,
755560 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/755560.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER