Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.
Covid-19 aşılarını taşıyan uçak 05.30'da Ankara'ya inecek
30.12.2020 - 02:18 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 02:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını taşıyan uçağın 05.30'da Ankara'ya ineceğini duyurdu.
Etiketler : fahrettin koca,aşı,
756344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/756344.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER