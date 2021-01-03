Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Hastanesinde satın alma ve muhasebe biriminde görev yapan 45 yaşındaki sağlık memuru Oğuzhan Özkan, yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Özkan'ın vefatının ardından, "Sağlık ordumuzun bir neferi, kardeşimiz, personelimiz Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Kendisine Allah'tan (cc) rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.