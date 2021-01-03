Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, hava yoluyla bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen tüberküloz, dünyada ilk 10 ölüm sebebi arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2030'a kadar tüberkülozun sona erdirilmesi için Türkiye'de "Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı" yürütülüyor.

Program, tüberkülozun görülme sıklığını ve buna bağlı ölümleri azaltmak, ailelerin hastalık nedeniyle karşılaştığı yıkıcı maliyetlerin önüne geçmek, "veremsiz bir Türkiye" hedefine ulaşmak için yürütülen faaliyetleri kapsıyor.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde uzun yıllardır başarıyla yürütülen tüberküloz kontrol çalışmaları sonucunda, Türkiye'de hasta sayısı ve tüberküloz görülme sıklığı her yıl yüzde 3-4 azalıyor.

Son 14 yılda tüberküloz görülme sıklığı yüzde 54 azaldı

DSÖ tarafından dünya genelinde 2018 yılı tahmini tüberküloz görülme sıklığı 100 binde 132 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu ve 53 ülkeden oluşan DSÖ Avrupa bölgesinde tüberküloz görülme sıklığı ortalaması 100 binde 28 olarak belirlenirken, Türkiye'de tahmini hastalık görülme sıklığı 100 binde 16 oldu.

Öte yandan, Türkiye'de son 14 yılda tüberküloz görülme sıklığı yüzde 54 oranında azaldı.

Tüberküloz ölüm hızı 100 binde 1'in altında

Tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz veriliyor. Hastalığın tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor. Ayrıca Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu tüberküloz hastalarının tedavisi de ücretsiz yapılıyor.

Teşhis ve tedavideki kaliteli hizmetler sonucunda, tüberküloz ölüm hızı dünya genelinde 100 binde 20, DSÖ Avrupa bölgesinde 100 binde 3 iken Türkiye'de 100 binde 1'in altında bulunuyor.

Türbeküloz hastalarına aylık nakdi yardım yapılıyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kronik ve bulaşıcı hastalıklar, birey ve toplumda sağlık kaybının yanı sıra ekonomik ve psikososyal kayıplara neden oluyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan tüberküloz hastalarına 2018 yılının ocak ayından itibaren aylık nakdi yardım yapılıyor.

Aynı zamanda tıbbi öz bakım gerektiren ve evdeki yaşam koşullarının yetersiz olduğu durumlarda ilave destek ödemesi sağlanıyor. Dünyada ilk ve iyi uygulama örneği olan bu programla tüberküloz hastalarının tedavi ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması, hastalara ve ailelerine psikososyal destek verilmesi, yoksulluğun azaltılarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda nakdi sosyal yardımdan 2019 yılında 4 bin 593 kişi yararlandı.