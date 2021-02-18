Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ülkemizde son yıllarda beyin tümörlerinin tedavisinde çok ciddi ilerlemeler yaşanıyor. Kafatasının açılarak mikroskobik yöntemlerle yapılan beyin ameliyatlarının yerini uygun vakalarda birkaç santimlik kesilerden gerçekleştirilen endoskopik ameliyatlar alıyor. Özellikle beynin alt bölümünde yerleşen tümörleri tamamen endoskopik yöntemle burun girerek ameliyat etmenin günümüzde mümkün olabildiğini söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç “Günümüzde beyin cerrahisi ameliyatlarının çoğunluğu mikroskop kullanılarak mikrocerrahi yöntemiyle yapılıyor. Mikroskopik yöntemin aksine endoskopun kullanıldığı ameliyatlarda daha küçük kemik açılımı ile ameliyatları yapabiliyoruz. Böylece hem ameliyat süresi kısalıyor hem de tümöre doğrudan ulaşarak, beyin dokusuna daha az dokunuluyor” dedi. Endoskopik yöntemin ameliyat esnasında cerraha daha yakın ve daha geniş görüş açısı imkânı sağladığını, bunun özellikle beynin alt bölümünde yerleşen lezyonlar için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kenan Koç, yöntemin çoğunlukla iyi huylu tümörler için kullanıldığını belirtti. Koç şöyle devam etti: Büyük tümörlere de endoskopik ameliyatlar yapılıyorsa da, beyin dokusunda ödeme yol açan çok büyük hacimli tümörlerde, ameliyatta mikroskobu da kullanmamız gerekebiliyor.