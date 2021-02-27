Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’de yetişen çayın sadece bir çeşidi olan ve yeşil çay pudrası olarak da adlandırılan matcha çayı, A, C, E, K ve B vitaminlerini içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda çinko, selenyum ve magnezyum mineralleri açısından da zengin olan çay, zayıflamak isteyenler için sıkça tüketiliyor. Çay eksperi ve tadımcısı Aytül Turan, matchanın, kolesterolü düşürdüğünü, akciğer ve kalbi koruduğunu, kanseri önlediğini ve odaklanmayı artırıp hafızayı güçlendirdiğini söylüyor. Matcha’nın makaslama yöntemi ile toplanılmaması gerektiğini vurgulan Turan, şunları diyor: Matcha çayının tüketimi Türkiye’de de gittikçe arıyor. Matcha, yeşil çaydan daha etkili. Direkt sıcak suyun içine atıp içebilirsiniz. Cilde ve insan sağlığına çok faydalı olduğu için kozmetikte de kullanılıyor.