Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlerde 25.000 kişi yaşıyordu. Bu süre zarfında 7.262 kişi Covid-19’a yakalandı. Bunlardan sadece 1.809’unda virüs evde yaşayan diğer fertlere bulaştı. Hane içinde enfeksiyon bulaşma oranı yüzde 10,1 (10 kişide 1 kişi) olarak belirlendi. Araştırmaya göre evde yaşayan kişi sayısı arttıkça virüs bulaşma oranı azalıyor. 3-5 kişinin yaşadığı bir ailede enfeksiyon bulaşması 2 kişilik bir aileye göre yüzde 20 daha az çıktı. Öte yandan, bir kişinin astımı varsa virüse yakalanma riski yüzde 31, kanser hastaları için yüzde 67 ve bir aile üyesi obez ise yüzde 35 arttı.