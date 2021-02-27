Evlerde 25.000 kişi yaşıyordu. Bu süre zarfında 7.262 kişi Covid-19’a yakalandı. Bunlardan sadece 1.809’unda virüs evde yaşayan diğer fertlere bulaştı. Hane içinde enfeksiyon bulaşma oranı yüzde 10,1 (10 kişide 1 kişi) olarak belirlendi. Araştırmaya göre evde yaşayan kişi sayısı arttıkça virüs bulaşma oranı azalıyor. 3-5 kişinin yaşadığı bir ailede enfeksiyon bulaşması 2 kişilik bir aileye göre yüzde 20 daha az çıktı. Öte yandan, bir kişinin astımı varsa virüse yakalanma riski yüzde 31, kanser hastaları için yüzde 67 ve bir aile üyesi obez ise yüzde 35 arttı.
Covid-19'ludan evdekilere virüs bulaşma ihtimali yüzde 10
27.02.2021 - 11:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de Massachusetts Hastanesi’ndeki araştırmacılar, 4 Mart-17 Mayıs arasında Boston şehrinde 7.000 evi incelemeye aldı.
Etiketler : covid,ev,bulaş,
770830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/770830.aspx
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