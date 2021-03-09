Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Türkiye Sağlık Bakanlığı kanser istatistiklerine göre 2020 yılında Türkiye'de en sık görülen ilk 5 kanser türünden birinin kalın bağırsak kanseri olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hande Güngör, "Aşırı kilolu veya obez olmak, fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketimi, alkol-sigara kullanımı ve fiziksel olarak aktif olmamak kalın bağırsak kanseri risk faktörleri arasındadır” dedi. Güngör kalın bağırsak kanseri riskini azaltmak için uyulması gereken beslenme kurallarını şöyle sıraladı:

¥ Rafine şeker ve yüksek karbonhidrat içeren besinlerin tüketimini sınırlayın.

¥ Farklı renklerde taze sebze-meyve ağırlıklı beslenin.

¥ Kurubaklagiller, kuru yemişler, taze sebze ve meyve gibi posadan zengin yiyecekler tüketin. Çözünür posa antitümör etkisiyle, çözünmez posa ise kanserojen bileşenlerin emilimini azaltarak kolon kanseri gelişme riskini azaltır.

¥ Bol soğan sarımsak tüketin. Bu sebzelerde bulunan suda çözülebilen polisakkaritlerden inülinin prebiyotik etkisi bağırsak sağlığınızı korur.

¥ Çay ve kahvede bulunan biyoaktif bileşenlerden polifenoller, kolon kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

¥ Zerdeçalın kimyasal bileşeni kurkuminin kolon kanserinden koruyucu ve iyileştirici etkisi bulunuyor. BURSA İHA