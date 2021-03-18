Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Katılımlı Klinik Beslenme Kongresinde konuşan Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, özellikle yoğun bakıma yatan hastalarda bu riskin yüksek olduğunu belirterek medikal tedavi ile birlikte beslenme tedavisinin de verilmesi gerektiğini söyledi.



PROTEİNİ İHMAL ETMEYİN

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin Covid başta olmak üzere bütün enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Abbasoğlu, koronavirüsle mücadelede proteinlerin ön plana çıktığını belirterek “Proteinlerin temel depo alanı olan kaslar, kritik hastalıkta, enfeksiyonla savaşta anahtar rol oynuyor. Kas yapımını sağlayan ve kasları koruyan en önemli iki faktör proteinler ve fiziki aktivitedir. Kas kitlesi yaşla birlikte azalır. Salgın döneminde yaşlı hastaların evde kalmaları, fizik aktivitelerinin azalması kas kaybı riski getirmektedir. Bir de buna yetersiz beslenme eklenirse hastalığa yatkınlık artar” dedi.