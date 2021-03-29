Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili detaylı bilgileri, Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın verdi.

Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın, "Zygoma implantı aynı zamanda "elmacık kemiği implantı" olarak bilinen bir tedavi şeklidir.

Zygoma implantı, bilinen klasik implantlardan çok daha farklıdır. Boyut yönüyle daha büyük bir implanttır. Klasik implantlar 8 ila 14 mm'lik bir uzunluğa sahipken, bu implant 35-50 mm boyutlarındadır.

Zygoma implant tekniği, üst çene kemiğinde implant uygulaması yapılamayacak düzeyde erime yaşayan kişilere uyguladığımız bir tedavi tekniğidir." dedi.

İşlem İçin Elmacık Kemikleri Tercih Ediliyor

Yalçın, "Tümör ameliyatlarının ardından oluşan, ileri derecede kemik kaybı olan üst çeneye sahip hastalarda, cerrahi ve protetik rehabilitasyon bazen oldukça zor olabilmektedir.

Ciddi derecelerde erime gösteren maksillaya sahip hastalarda ve diğer semptomlarda standart implantların yerleştirilmesi için yeterli kemik hacmi bulunmamaktadır. Bu implant uygulamasında, yeterli sağlamlığa ve kalınlığa sahip olan elmacık kemikleri tercih edilmektedir. Elmacık kemiği üst çenenin üst ve dış tarafında yer alan, hemen her hastada implant yerleştirilmesi için yeterli miktarda büyüklüğe sahip bir kemiğimizdir.

3,5-5 cm uzunluğunda özel olarak hazırlanmış olan implantlar kullanılarak, elmacık kemiğine uygulanan bu teknik ile hastalara sabit protez dişler yapılabilmektedir.

Bu teknikle hastalara sabit protez yapılması mümkündür. Aynı zamanda bu teknik sayesinde, çene tümörü ameliyatı olmuş hastalara da sadece beğenilen bir kozmetik sağlamak değil, aynı zamanda yutma, çiğneme ve ses çıkarma gibi oral fonksiyonların da düzeltilmesi amaçlanır." yorumunu yaptı.

Bilgi ve Tecrübe İstiyor!

Prof.Dr. Serhat Yalçın, "Zygoma implantı, diğer bir ismiyle elmacık kemiği implantı, bilinen klasik implant uygulamalarına göre daha fazla bilgi, tecrübe ve beceri isteyen bir cerrahi tekniktir.

Zygoma implant tekniğinde implant malzemesi, elmacık kemiğine yerleştirilir ve çoğunlukla "genel anestezi" altında gerçekleştirilir. Bu işlem sağlıklı her bireye uygulanabilir." dedi.

Hazırlık Aşamasında Bunlar İsteniyor

Yalçın, "Hazırlık aşamasında, detaylı muayene, hassas teşhis ve planlama gerektirir. Tedavi öncesi, uygulama yapılacak olan hastanın tomografisinin çekilmesi, üst çenesinin anatomik yapısının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi şarttır.

Hastaya tedavi öncesinde, geçici protez hazırlanır. Bu protez çoğu hastada implant uygulamasından sonra aynı gün veya ertesi gün sabit geçici olacak şekilde takılır. Geçici protezler 2-3 ay kullandıktan sonra hastanın daimi protezlerinin yapımına başlanır." dedi.

Önemli Avantajlar Sunuyor...

Prof. Dr. Serhat Yalçın, "Avantajlarından en önemlisi, üst çene kemiğinin olmaması nedeniyle, implant tedavisi uygulanamayan hastalara, implant tedavisi imkanı sunmasıdır.

Bunun yanında, kemik erimesi yaşayan hastalarda, uzun ve pahalı olan yeni kemik oluşturma işlemine ihtiyaç oluşturmaz

Her hastada olan elmacık kemiklerine implantlar yerleştirilerek, hastalar sabit ve hızlı protezlere kavuşturulur.

Üst çenesinden kaza geçirmiş ya da kanser gibi hastalıklar neticesinde çenesi çıkarılmış hastalara da güvenle uygulanabilir."dedi.