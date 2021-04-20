Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yılın ocak ayında oluşturulan Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 10 bin çocuk erken dönemde yardım almaya başladı.

50 BİN SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİLDİ

Çalışmaların aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri ile yürütüldüğünü söyleyen Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanı Prof. Dr. Onur Burak Dursun, “Ne yazık ki, bilimsel kaynaklarda önerilen yöntemler çok işlevsel değil. Biz 2015 yılında Atatürk Üniversitesinde İnteraktif, Video Temelli Otizm Eğitimi geliştirdik. İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği hâlinde küçük gruplar hâlinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile eğitimler planladık. Bu uygulama başarılı olunca Sağlık Bakanlığımız uygulamayı tüm ülkeye yayma kararı aldı. Her ilde Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Uzmanları eğitici oldu. Yaklaşık 50 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı otizm temel belirtileri konusunda eğitimden geçti. Biz Türkiye olarak kendi modelimizi geliştirdik diyebiliriz” dedi.

HEDEF 3 YILDA 20 MERKEZ

Ailelere daha nitelikli hizmet verebilmek için bütün alanlarda hekimler, çocuk gelişimcileri, terapistler, psikologlar, sosyal çalışmacılar, eğitim ve spor danışmanları gibi tüm profesyonellerin birlikte çalıştığı multidisipliner hizmet birimlerinin kurulmasını hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Dursun, “Ankara’da Murat Erdi Eker Devlet Hastanemizde pilot uygulamalara başladık. Sırada İstanbul Üsküdar, İzmir ve diğerleri var. 3 yıl içerisinde 20 merkeze ulaşmayı hedefliyoruz” diye anlattı. Özel ihtiyaçlı çocuklara yataklı tedavi için de çalışma başlattıklarını kaydeden Prof. Dr. Dursun “Bu çocuklarımızın özellikle ciddi davranış sorunları olduğunda yatarak tedavi görme ihtiyacı oluyor. Bu konuda çocuk ergen ruh sağlığı yataklı servislerini arttırırken her serviste özel ihtiyaçlı çocuklar için bir birim ayrılması konusunda bir çalışma başlattık” dedi.