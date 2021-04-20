Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’nın sonuçlarına göre gebe kadınların başta et, süt, süt ürünleri ve balık tüketimlerinin yetersiz olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir, “Geleneksel yemeğimiz tarhanayı bile gebelerin yüzde 30’u hiç ağzına koymuyor. Ayda 1-3 kez tüketenlerin oranı ise yüzde 19. 100 gramında 15,5 gram protein, 5 gram yağ, 109 mg kalsiyum, 3,6 mg demir, 634 mg sodyum, 114 mg potasyum, 1.8 mg çinko, 78 mg magnezyum bulunuyor. Ayrıca, B1, B2, B6, C vitaminleri açısından da zengin bir gıda maddesi. Böylesine değerli bir gıdanın anne adayları tarafından daha çok tercih edilmesini istiyoruz” dedi.