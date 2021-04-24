Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yoğun bakımların son durumunu gazetemize anlattı. Her geçen gün ağır hasta sayılarının arttığına dikkat çeken Cinel “Haftalık olarak değerlendirdiğimizde hem vaka, hem ağır hasta hem de vefat sayıları yukarı doğru hareket ediyor. Vaka sayılarının azalmaya başlaması en az 10-15 gün sonra ağır hasta ve vefat sayısına yansıyor. Yani bu durumda 15 gün önce alınan önlemlerin düzeyini ve bu tedbirlere uyumu bu hafta değerlendirmek zorundayız. Bulaş çok yüksek. Dışarıda müthiş bir sağanak var ve siperlere girmemiz gerekiyor. 30 binin, 40 binin üstü, çok vaka demek. İkinci pike gittiğimiz noktada vaka sayıları 33 bin 500 olmuştu. Bu rakam dahi bizi zorlamıştı. Aşılamayı hızla yaparken zaman kazanmak zorundayız. Bu zamanı, toplumsal hareketliliği azaltarak kazanabiliriz” ifadelerini kullandı. Ramazan ayından faydalanarak vakit kaybetmeden ek tedbirlerin devreye girmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Cinel şunları söyledi: Mutant virüsle birlikte artık yoğun bakımlara daha genç hastalar gereksinim duyuyor. Son 15 gündür büyük bir mücadele veriyoruz. Bunun şakası yok.