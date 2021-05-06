Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs riskini azaltmak için diş tedavisinde ‘dijital döneme’ geçildiğini belirten Diş Hekimi Hatice Özçelik “Pandemi döneminde teknoloji bize çok yardımcı oldu. Hastalarla koltuk başında geçirdiğimiz süre çok kısaldı. Bire bir hasta ile yakın çalıştığımız için hem de ağzı açık savunmasız bir şekilde klinik ortamında bekliyor olması tedirgin ediciydi. Bu sürecin kısalması bizim için çok önemli oldu. Dolayısıyla hasta ile temasımızın azalması, hastanın bizlere gelip gitme oranının azalması bunlar koronavirüsle mücadele acısından da çok önemli” dedi.

Diş Hekimi Hatice Özçelik yeni sistemi şöyle anlattı: Ağız içerisinden görüntü alabilen hassas kameralarla restorasyon yapılacak dişin ölçüsü alınıp bilgisayara aktarılıyor. Ölçü maddesinin ağızda sertleşme süresi boyunca beklenmemesi, özellikle bulantı refleksi olan ve ölçü kaşığının ağzına yerleştirilmesinden rahatsız olan hastaların tedavisini kolaylaştırıyor. Bir işlem öncesinde hastanın yüz fotoğrafları ve ağız içi tarama kaydı, bilgisayardaki özel programlara aktarılarak hastanın tedavi sonrası diş şekli ve yüzüyle birlikte görünümü elde edilebiliyor.

DOĞRU TEDAVİ YÖNTEMLERİ SEÇİLEBİLİYOR

Hastanın yüz, ağız ve dişlerine ait bilgilerin doğru şekilde ölçülmesine, yüksek teknik hassasiyetle analiz edilmesine, hastanın kendi tedavi tasarımlarına katılabilmesine olanak sağladığını belirten Özçelik “Böylelikle muayene ve teşhis aşamasından itibaren doğru tedavi yöntemleri seçilerek, uygulanan işlemlerde yüksek tedavi başarısı elde edilebiliyor. Protez, kaplama, porselen dolgu, implant, gece plakları gibi uygulamalar dijital ortamda hazırlanıyor. İki seansta hasta alabileceği tedavinin hepsini almış oluyor” diye konuştu.