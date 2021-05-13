Uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta zorlananlar için tavsiyelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesinden Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar “Yatakta uyanık olarak çok fazla vakit geçirmek yerine gerçekten uykulu hissettiğinizde uyumaya çalışmak uyku kalitenizi olumlu yönde etkileyecektir. 20 dakika veya daha uzun bir süre boyunca uyuyamadıysanız kalkıp uykulu hissedene kadar beklemek ve daha sonra tekrar denemek uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Yatağınızı uyumak dışında başka bir amaçla kullanmayın. Böylece vücudunuz yatağı uyku ile ilişkilendirecektir ve uyumak daha kolay olacaktır. Geceleri sık sık saati kontrol etmek uykunuzu kaçırabilir ve uykusuzluk durumuna ilişkin olumsuz düşüncelerinizi pekiştirebilir. Bu nedenle yatağa girinde saati görebileceğiniz bir noktadan uzağa koyun” dedi.
Gece saatinizi kontrol etmeyin
13.05.2021 - 03:06 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar, "20 dakika veya daha uzun bir süre boyunca uyuyamadıysanız kalkıp uykulu hissedene kadar beklemek ve daha sonra tekrar denemek uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar,
789533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/789533.aspx
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