Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta zorlananlar için tavsiyelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesinden Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar “Yatakta uyanık olarak çok fazla vakit geçirmek yerine gerçekten uykulu hissettiğinizde uyumaya çalışmak uyku kalitenizi olumlu yönde etkileyecektir. 20 dakika veya daha uzun bir süre boyunca uyuyamadıysanız kalkıp uykulu hissedene kadar beklemek ve daha sonra tekrar denemek uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Yatağınızı uyumak dışında başka bir amaçla kullanmayın. Böylece vücudunuz yatağı uyku ile ilişkilendirecektir ve uyumak daha kolay olacaktır. Geceleri sık sık saati kontrol etmek uykunuzu kaçırabilir ve uykusuzluk durumuna ilişkin olumsuz düşüncelerinizi pekiştirebilir. Bu nedenle yatağa girinde saati görebileceğiniz bir noktadan uzağa koyun” dedi.