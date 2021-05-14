Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük acil kliniği konumunda yer alan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği, pandemi sürecinde önemli bir rol oynuyor. Ankara ve çevresindeki illerde koronaya yakalanan kişilere genellikle burada müdahale ediliyor. Hastanedeki son durumu değerlendiren kliniğin idari ve eğitim sorumlusu olan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, durumun iyiye gittiğini belirtti. Covid şüphesiyle başvuruların oldukça azaldığını vurgulayan Oğuztürk, şunları dile getirdi: ‘Tam kapanma’nın başladığı 29 Nisan’ın üzerinden 2 hafta geçti. Yasakların olumlu etkilerini bu kadar kısa bir sürede gördük. 2 haftada klinikte vakalar yüzde 40 oranında azaldı. Eğer böyle devam ederse yakın bir zamanda günlük vakalar 10 binin altına iner. Hatta 5 binleri görebiliriz. Ancak yine de herkes yasağın bittiği 17 Mayıs sabahına eski normal günlerdeki gibi uyanacağız sanmasın. Bu sebeple tedbirler kademeli olarak azaltılsın. Utku Şimşek ANKARA İHA