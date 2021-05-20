Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre, ilave olarak, 2 ila 4 yaşlarındaki çocukların yüzde 25’inin dil gelişiminde bozulma görüldü, yüzde 52’sinin de sosyal ve hissi becerileri zarar gördü. Sutton Trust kurucusu Sir Peter Lampl, “Karantinada en büyük zararı, yoksul evlerdeki küçük çocuklar gördü. Bunlar için yüksek kaliteli erken eğitime daha fazla erişim sağlanması her zamankinden daha önemli” dedi. Çocukların öğrenme ve gelişimleri için ilk beş senenin çok önemli olduğunu belirten Milli Eğitim Birliği genel sekreteri Dr. Mary Bousted da, “Sutton Trust’ın araştırması, salgının küçük çocukların sosyal hayatı üzerindeki etkisinin şiddetine dair, hükumete göz ardı edemeyeceği deliller sundu. Çocukların ilişkilerinin, oyunlarının ve sosyal etkinliklerinin kalitesi kötüleşti” diye konuştu. Milletvekili Tulip Siddiq da “İddialı bir eğitim kurtarma planı sunmak gelecek nesle borcumuzdur” görüşünü dile getirdi.