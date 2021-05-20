Araştırmaya göre, ilave olarak, 2 ila 4 yaşlarındaki çocukların yüzde 25’inin dil gelişiminde bozulma görüldü, yüzde 52’sinin de sosyal ve hissi becerileri zarar gördü. Sutton Trust kurucusu Sir Peter Lampl, “Karantinada en büyük zararı, yoksul evlerdeki küçük çocuklar gördü. Bunlar için yüksek kaliteli erken eğitime daha fazla erişim sağlanması her zamankinden daha önemli” dedi. Çocukların öğrenme ve gelişimleri için ilk beş senenin çok önemli olduğunu belirten Milli Eğitim Birliği genel sekreteri Dr. Mary Bousted da, “Sutton Trust’ın araştırması, salgının küçük çocukların sosyal hayatı üzerindeki etkisinin şiddetine dair, hükumete göz ardı edemeyeceği deliller sundu. Çocukların ilişkilerinin, oyunlarının ve sosyal etkinliklerinin kalitesi kötüleşti” diye konuştu. Milletvekili Tulip Siddiq da “İddialı bir eğitim kurtarma planı sunmak gelecek nesle borcumuzdur” görüşünü dile getirdi.
Sadece psikolojileri değil... Karantina çocukların fiziksel gelişimini de olumsuz etkiledi
20.05.2021 - 13:18 | Son Güncelleme: 20.05.2021 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Sutton Trust kurumu, koronavirüs salgınının çocuklar üzerindeki etkileriyle ilgili olarak 500’den fazla ebeveyn üzerinde araştırma yaptı. Anne-babaların yüzde 20’si, psikolojik tahribatın yanı sıra karantinanın, dışarıda serbestçe dolaşamadıkları için çocuklarını fiziksel olarak da etkilediğini ifade etti.
Etiketler : koronavirüs,kovid-19,karantina,
790442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/790442.aspx
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