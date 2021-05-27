Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yerli aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı paylaşımda, yerli aşı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirtti.

Faz çalışmaları devam eden üç yerli aşı adayından birinde Faz 3 aşamasına geçildiğini duyuran Koca, "En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." ifadelerini kullandı.