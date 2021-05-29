Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'da yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Bezirci, şiddetli karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kentteki özel bir hastaneye başvuran ve çok sayıda tetkik yaptıran Bezirci'nin safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Kapalı laporaskopik safra kesesi ameliyatı ile hasta, safra kesesinde bulunan çok sayıdaki taştan kurtuldu.

3 KİŞİ YARIM SAATTE SAYDI

Bezirci'nin safra kesesinden çıkarılan taşlar operasyon sonrasında sayıldı. Doktorları bile şaşkına çeviren ameliyatın ardından hastanın safra kesesinden irili ufaklı 5058 taş çıkarıldığı tespit edildi. Çıkarılan taşlar, hastanedeki 3 görevli personel tarafından yarım saatte ancak sayıldı. Tekrar sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Durumu değerlendiren Opr. Dr. Aziz Cengiz, "Karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik şikayetiyle hastanemize başvuran hastamıza yaptığımız tetkiklerde taş tespit edildi. Ameliyat sonrası hastamızdan çıkan taş sayısı bizi şaşırttı. 5058 taş çıktı. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Taş şikayetiyle hastaneye geldi, 30 santimlik safra kesesi çıkartıldı Antalya'da safra kesesinde taş şikayetiyle hastaneye başvuran 49 yaşındaki kadından 30 santim büyüklüğünde safra kesesi çıkartıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Raziye Duruk, "2017 yılında Hindistan'da 30 cm uzunluğunda 1 safra kesesi vakası tespit edilmiştir. Hastanemizde tespit edilen vaka Dünyanın en büyük 2 safra kesesinden biridir ve dünya çapında tıp literatüründeki 2'inci vakadır" dedi.

Mide ameliyatı olan kadın hayatının şokunu yaşadı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadının ameliyat esnasında karnında unutulan makas, operasyonla alındı.