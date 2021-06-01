Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sigara içen kadınların hamilelik döneminde elektronik sigara kullanmaya başladıklarını söyleyen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sekreteri Pelin Duru Çetinkaya, “Elektronik sigara kullanan hamilelerde embriyo gelişim geriliği ile zekâ bozuklukları oluşmaktadır” dedi. Pelin Duru Çetinkaya, ülkemizde yapılan bir çalışmada hamilelerin yüzde 3’ünün “daha zararsız” olduğunu düşündükleri için elektronik sigara kullandığını söyledi.

DSÖ uyardı: Günde bir tane sigara içmek de bağımlılıktır Dünya Sağlık Örgütü, düzenli olarak günde 1 tane sigara içimini bağımlılık olarak tanımlıyor.