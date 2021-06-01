Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aşı programıyla ilgili paylaşımda bulundu.
50 yaş üzeri vatandaşların aşı programının bugün itibarıyla başladığını anımsatan Koca, "Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Yurt genelinde 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı Covid-19 salgınıyla mücadelede, toplumsal bağışıklamada ikinci aşamanın son basamağı kapsamında 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.
Bakan Koca tarih verdi! Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumun yüzde 60'ının aşılanması halinde toplumsal bağışıklığın oluşacağını belirterek böyle bir durumda maske kullanımının zorunluluktan çıkabileceğini bildirdi.
Bakan Koca'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünya Tütünsüz Günü" için yayımladığı mesajda, “Kısa bir ‘keyif’ uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın.” dedi.