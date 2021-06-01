Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'li şirket Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı CoronaVac'a acil kullanım izni verdiğini duyurdu.

CAN KAYBINI ÖNLEMEDE YÜZDE 100 ETKİLİ

Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

İzlenen grupta Covid-19 bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği de belirtilmişti.

Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirterek, "Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

Dünyada 1.9 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 1,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Türkiye, dünya genelinde 28 milyon 172 bin 197 doz ile 10. sırada yer alıyor.

Çin aşısı Sinovac için kapsamlı araştırma: Sonuç umut verici Brezilya'da Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın ürettiği ve Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısıyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. 45 bin kişi üzerinde Çin aşısı yapılarak gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

İngiltere’de Covid aşısı kuyruğu! İngiltere'nin başkenti Londra'da Twickenham Stadyumu'nun önünde binlerce kişi koronavirüs aşısı kuyruğuna girdi.