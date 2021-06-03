Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19'la mücadele kapsamında aşı çalışmaları hız kesmeden sürdürülmeye devam ediliyor. Alınan verilere göre, Covid-19 salgılının kontrol altına alınması hedefine hızla yaklaşılıyor. Günlük vaka tablolarına da yansıyan olumlu sonuç yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda uygulanan aşı miktarı da 29 milyon 789 bin 137 olduğu bilgisine ulaşıldı.

BİRİNCİ DOZ 17 MİLYON, İKİNCİ DOZ 12 MİLYONA ULAŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 10 bin 674, ikinci doz aşı 12 milyon 778 bin 463 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 789 bin 137 olarak gerçekleşti.

İLLERE GÖRE AŞI DAĞILIMI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 868 bin 604, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 31 bin 659 toplamda 4 milyon 900 bin 263, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 393 bin 915, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 70 bin 126 toplamda 2 milyon 464 bin 41, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 150 bin 12, ikinci doz aşı sayısı 888 bin 683, toplamda 2 milyon 38 bin 695 doz olarak kayıtlara geçti.

Aşının zaferi! Tek bir ölüm bile gerçekleşmedi İngiltere’de 10 ay aradan sonra dün Covid-19’dan sıfır ölüm gerçekleşirken, ABD’de de aşılama sonbaharda binlerle ifade edilen ölümleri yüzlere düşürdü.

Aşılamada yeni dönem başladı: Tüm öğretmenler aşı olabilecek Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yeni dönemin başladığı ve bu doğrultuda tüm öğretmenlerin yaş sınırı olmaksızın aşılanacağını duyurdu.