Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Balık, vatandaşların Covid-19 aşılarının insan genetiğini değiştirdiğine, kısırlığa ve saç dökülmesine yol açtığına ilişkin sosyal medya iddialarına itibar etmemesini vurgulayarak “Dünya genelinde iki milyardan fazla kişiye Covid-19 aşısı uygulandı ve bütün ülkelerin sağlık otoriteleri aşının yan etkilerini yakından izliyorlar. İki milyar kişide hiçbir şekilde kısırlık, saç dökülmesi gibi bir yan etki görülmedi” bilgisini paylaştı. Balık, aşının kısırlık gibi bir yan etkisi olsaydı, bunun belirtilerinin bugüne kadar bilimsel olarak tespit edileceğinin altını çizerek bir aşı veya ilacın hayvan deneylerinde, üreme organlarına etkisinin de araştırıldığına dikkati çekti ve “Aşıların hayvan deneylerinde kısırlıkla alakalı en ufak bir risk görülmedi. Ama Covid- 19’u geçiren kişilerin bir kısmında kalıcı kısırlık olabileceğiyle ilgili çok sayıda bilimsel araştırma yayımlandı. Yani kısırlıktan korkanlar aşı olmaktan değil, Covid-19 geçirmekten endişe etsin. Covid-19 geçirmemek için de aşı olmak gerekiyor” uyarılarında bulundu.

Aşı miktarı 30 milyon 441 bin 896 oldu Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştığı duyuruldu.