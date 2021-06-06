Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye koronavirüsle mücadelede hedefe ulaşmak üzere. Aşı çalışmalarının hızlanması ve tedbir kısıtlamalarının etkili ve kontrollü bir biçimde sürdürülmesinin meyvelerine ulaşılmaya başlandı. 24 saatte gerçekleşen vaka sayılarında ve ölüm oranlarındaki düşüşler devam ediyor.

24 SAATTE 96 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 96 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 164'e yükseldi. Toplamda 55 milyon 455 bin 452 test yapıldı. Bugün yapılan 204 bin 827 testten, 5 bin 386 yeni vaka sayısı, 482 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 287 bin 980, bugün iyileşen 6 bin 3 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 160 bin 774'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 96 olduğu açıklandı.

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 373 kişi öldü Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 373 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 597 bin 377'ye yükseldi.

Dünyada 2 milyar 120 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 2 milyar 120 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı açıklandı. Türkiye, dünya genelinde 30 milyon 629 bin 277 doz ile 11. sırada yer alıyor.

Korkunç iddia: Koronavirüs biyolojik silah Covid-19’un laboratuvardan sızdığını ilk ortaya atan Çinli Virolog Dr. Li-Meng Yan, bu durumdan Anthony Fauci’nin haberdar olduğunu fakat gizlemeye çalıştığını söyledi.