Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından 11 ay içinde Covid-19 aşısını geliştiren Uğur Türeci ve Özlem Türeci, şimdi de kanser aşısı üzerinde çalışıyor. Covid 19 pandemisi patlamadan önce çalışmalarını çeşitli kanser türlerinde etkili olacak kanser aşıları üzerinde yoğunlaştıran Türk çift, Covid-19 aşısında kullanılan mRNA teknolojisinin kanserle savaşta da büyük bir gelişme sağlayabileceğine inanıyor. Virüslerle mücadele eden bu teknolojinin, “bağışıklık sistemini eğiterek” tümörlerle mücadelede kullanılması hedefleniyor. Söz konusu teknoloji, hâlihazırda melonom ve beyin tümörleri gibi güçlü kanser türlerinin tedavisi için test ediliyor.

İLK UYGULAMA 2023'TE OLABİLİR

Son olarak Alman Bild’e konuşan BioNTech’in kurucusu Türk çift, hâlihazırda Faz-2 aşamasında olduklarını dile getirerek “Aşılarımızın, tedavi standardına kıyasla hastalar için iyileştirme sağlayıp sağlayamayacağına bakıyoruz” bilgisini verdi. Şahin ve Türeci çifti, önümüzdeki iki sene zarfında aşıyla ilgili önemli verilerin ortaya konulabileceği ve ilk uygulamanın 2023’te gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE KULLANILACAK

Kanserin oluşumunda bağışıklık sisteminin başrolde olduğunu söyleyen Özlem Türeci, “mRNA’ya dayanan farklı kanser aşılarımız var. Birkaç yıl içinde kansere karşı savaşacak aşımızı da insanlara sunmaya hazır olacağız” dedi. Koronavirüse karşı geliştirilen aşıda kullanılan mRNA teknolojisi ,insan bedeninde virüsle mücadelede gerekli olan proteinin üretilmesi için DNA’da saklanan genetik bilgiyi, hücre çekirdeğinden geçerek ilgili merkeze taşıyor. Virüslerle mücadelede kullanılan bu teknolojinin, tümörlerle mücadelede bağışıklık sistemi üzerinde de kullanılması hedefleniyor.