Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Halk arasında önemi yeterince bilinmeyen K vitamininin kan, kalp ve kemik sağlığının koruyucusu olduğunu vurgulayan Dr. Emiroğlu, K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşma süresinin uzadığını, vücutta kesik veya yara yokken eksikliğinde sebepsiz aşırı kanama ve morarmalar görülebileceğini belirtti. Dr. Emiroğlu, K vitamininin ıspanak ve pazı gibi yeşil, domates ve şalgam gibi kırmızı renk gıdalarla fermente ve hayvansal besinlerde, yağlı tohumlarda bulunduğunu anlattı.

Çarpıcı araştırma: D vitamini Covid’den korumuyor Kanada'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı önerilen D vitaminin, virüs üzerinde hiç bir etkisinin olmadığını ortaya çıkardı. Uzmanlar koronavirüsten hayatını kaybeden hastalarda D vitamini eksikliği görüldüğünü iddia ederek bağışıklığı güçlendirmek için D vitamini öneriyordu.

Kemiklere vitamin desteği Kemik sağlığını korumak için en çok bilinen yöntem kalsiyumdan zengin beslenme ve yeterli D vitamini almaktır.