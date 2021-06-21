Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

EN YÜKSEK PERFORMANS GÖSTEREN ÜLKE TÜRKİYE

Koca, paylaşımında, "14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu." açıklamasını yaptı.

Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısının yapıldığını bildiren Bakan Koca, "Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, Covid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: 1 Temmuz’da sokak kısıtlamasını kaldırıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “1 Temmuz’da sokağa çıkma kısıtlamalarını tamamen kaldırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bir haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı Sağlık Bakanı Koca, geçen haftanın aşı raporları ile ilgili, "14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi'nden aşı açıklaması: Yüzde 51'e ulaştık İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, “20 Haziran itibariyle, toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. %51’e ulaştık” dedi.