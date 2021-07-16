Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşıyla alakalı son verileri paylaştı. Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakınının iki doz aşısını da yaptırmış durumda olduğunu duyurdu.

20 MİLYON KİŞİ İKİ DOZ AŞI YAPTIRDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakınının, iki doz aşısının tamamlandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını yani 20 milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız." ifadelerini kullandı.

İkinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.

Uygulanan aşı miktarı 62 milyon dozu geçti Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 62 milyon dozu aştı.