Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Daha önce yapılan çalışmalar, obezlerin Covid’e yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ve hastalığın obezlerde daha ağır geçtiğini ortaya koymuştu. Küçük çaplı araştırmalarda, kilo vermenin, Covid belirtilerini atlatamayan kişiler arasında yaygın olan yorgunluk ve nefes darlığını azalttığının gösterilmesi üzerine Glasgow Üniversitesi araştırmacıları, daha geniş çaplı bir çalışma başlattı.

GÜNLÜK 850 KALORİ

Çalışmada uzamış Covid belirtileri gösteren 200 hastaya, günlük 850 kalorilik verilerek kilo vermeleri isteniyor. Çalışmada bu diyetle kilo veren hastaların bir süre sonra taze sebze meyve ve etten oluşan bir beslenme düzenine geçmesi planlanıyor. Kilo vermenin, bu durumdan muzdarip olan kişiler üzerinde etkili olduğu anlaşılırsa henüz bir tedavisi bulunmayan uzamış Covid’in tedavisinde de önemli bir gelişme ortaya konacak. Covid 19 enfeksiyonu geçiren her 10 kişiden birinde kronik yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı, uykusuzluk, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtiler aylarca devam edebiliyor.

'Aralıklı açlık' hekim ve diyetisyen kontrolünde yapılmalı Prof. Dr. Altay, "Kronik hastalığı olanlar, kan şekeri kontrolü kötü olan şeker hastaları, şeker düşüklüğü yaşayanlar, yaşlılar, hamileler ve emzirenler gibi özel durumu ve hastalığı olanlara aralıklı açlık önermiyoruz." dedi.

'Covid diyetiyle bağışıklığınızı güçlendirin' Diyetisyen Gizem Gençyürek, güçlü bağışıklık için Covid diyetini önerdi: “İlk olarak dengeli beslenin, su ihtiyacınızı belirleyin. Özellikle zerdeçal, mantar, karnabahar, yeşil çay, keten tohumu, yaban mersini, Hindistan cevizi, sarımsak, yoğurt gibi besinleri tüketin. Ancak günde en fazla 1 yemek kaşığı önerilen zerdeçalı daha faydalı olsun diye 3-4 yemek kaşığı tüketmek sağlığımız için tehlikeli hale gelir” dedi.