Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi, tüm 16 ve 17 yaşındakilere koronavirüs aşısı yapılması tavsiyesinde bulundu. Aşı yapılırken anne ve babalarının izni de aranmayacak. Ülkede baş sağlık görevlisi yardımcısı Prof. Jonathan Van-Tam, aşılama programının muhtemelen 12 yaşındaki sağlıklı çocuklara kadar uzatılacağını bildirdi. Bunun, sene içinde yapılması bekleniyor.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLANLARA YAPILIYOR

Ülkede halen 12-15 yaşındakilere aşı, ancak kronik rahatsızlıkları varsa ya da hassas durumdaki biriyle birlikte yaşıyorlarsa yapılıyor. Başbakanlık, eylülde okulların açılacağına işaret ederek 16-17 yaşlarındaki 1,5 milyon kişinin aşılanmasında kaybedecek zaman olmadığını bildirdi.

Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısını 12-15 yaşa uygulayacak Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.

Kuveyt'te, 12-15 yaşındaki çocuklara aşı Kuveyt, koronavirüsle mücadele kapsamında 12-15 yaşındaki çocukları aşılamaya başladı.

İngiltere, BionTech aşısının 12-15 yaş aralığında kullanımını onayladı İngiltere, Pfizer-BioNTech tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının 12-15 yaş aralığındakiler için kullanımını onayladı.