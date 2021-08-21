Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Toplumdaki yaygın inanışın aksine baş dönmesinin bir hastalık değil; pek çok hastalığa işaret edebilen bir belirti olduğunu söyleyen Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar “Başımız döndüğünde aklımıza ilk olarak ‘beyin tümörü’ geliyor. Oysa baş dönmesine pek çok hastalık yol açabiliyor. Baş dönmesinin en önemli sebebi halk arasında ‘kulak kristallerinin yer değiştirmesi’ olarak bilinen vertigodur. Kafa travması, ani hareket, öne eğilme, zıplama, yatakta sağdan sola veya soldan sağa sola dönme gibi hareketler kristallerin yer değiştirmesine bağlı gelişen baş dönmesini tetikleyebilir” dedi. İşitme kaybı, kulak çınlaması, yüzde his kaybı, yüz felci gibi şikâyetlerin eşlik ettiği baş dönmelerinin ise işitme siniri, beyin, beyincik tümörlerin habercisi olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tatlıpınar “Meniere hastalığı, demir ve B vitamini eksikliği, hipertansiyon, hipotiroidi, migren, multiple skleroz, tümörler ve hatta stres gibi psikolojik etkenler de başımızı döndürebiliyor” diye anlattı.

Çocuklardaki baş dönmesi kalp hastalığının habercisi olabilir Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oran, çocukluk döneminde zaman zaman görülen dudak morarması, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma gibi belirtilerin erken kalp hastalığı habercisi olabileceğini söyledi.

'Baş dönmesinin altında yatan neden damar tıkanıklığı olabilir' Dr. Necmiye Şebnem Özgülle, ''Her baş dönmesi masum değildir. Beyin damarlarında oluşabilecek darlıklar, tıkanıklıklar da baş dönmesine neden olabilir. Hatta kalıcı felce kadar götürebilir. Erken tanı amaçlı Doppler tetkikleri bu tür hastalara önerilir'' dedi.