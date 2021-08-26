Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hastalığın genellikle suçiçeği ile karıştırıldığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar “Özellikle el, ayak tabanı ve ağız bölgesini tutarak döküntülere yol açabilir. Döküntünün karakteristik özelliği ise genellikle kabarık ve içinin sıvı dolu olmasıdır. Bu yüzden suçiçeği ile de karıştırılır. Ağız içinde, dudak çevresinde de döküntüler görülebilir. Özellikle yaz aylarında ve sonbahar başlarında sık görülen, çocuklarda salgınlara yol açabilen bir hastalıktır” dedi. Hastalığın özellikle 7 yaş altı çocukları daha fazla etkilediğini anlatan Prof. Dr. Bakar “Elle temas önemli olduğu için çocuklar bir arada olduklarında virüsü birbirlerine çok kolay bulaştırır. Hastalığı önlemenin en önemli yolu hasta çocuğun diğer çocuklarla temas ettirilmemesidir. Hasta çocuğun yeterli miktarda sıvı alması sağlanmalıdır” diye konuştu.

Çocuğu, temizliğinden emin olmadığınız havuza sokmayın Uzmanlar, havaların ısınmasıyla beraber binlerce kişinin akın ettiği havuzların, özellikle çocukların sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulunuyor.