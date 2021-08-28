Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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20 yıldır Kanada’da yaşayan Nabiha Ahmed Badasseh, nefes darlığı, aralıklı bayılma ve bacaklarda şişlik şikâyetleri ile hastaneye başvurdu. Yaşlı kadına aort kapağında ileri derecede darlık olduğu söylendi. Tedavi olması gerekiyordu ancak sistem yavaş işliyordu. Yaptığı araştırmalarda Türkiye’nin kalp hastalıkları tedavisinde ileri olduğunu gördü ve iki yıl önce tedavi olmak üzere Türkiye’ye geldi.

Tedavisi sürerken kalp kapağındaki daralma artınca ameliyat olması gündeme geldiğinde de ameliyatını Türkiye’de yaptırmaya karar verdi. Memleketinden yaklaşık 8 bin 600 kilometre uzakta Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesinde bıçak altına yattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene ve ekibi, TAVI adı verilen ve kasıktan girilerek kapalı yöntemle yapılan kapak değiştirme ameliyatı ile Badasseh’in aort kapağını değiştirdi. Türkiye’deki sağlık sisteminin Kanada’dan daha iyi olduğunu vurgulayan Badasseh, kısa sürede ayağa kalkıp normal hayatına devam edebileceğini için de çok mutlu olduğunu söyledi.

Kalp hastalarına egzersiz tavsiyesi Düzenli egzersizin faydalarını açıklayan Dr. Kadir Polat, "Egzersiz, hayatı tehdit edici hastalıkla ilişkili anksiyeteyi azaltabiliyor ve hastanın kendisine güvenini arttırabiliyor. Haftada en az 5 kez 30 dakika orta düzey yoğunlukta, hafif bir nefes darlığı noktasına kadar egzersiz tavsiye ediliyor" dedi.

Kalp kapağına “tamir ameliyatı” Ülkemizin kalp cerrahisi konusunda oldukça ileri bir düzeyde bulunduğunu belirten Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp kapağı hastalarının yüzde 80’inin göğüs kafesi açılmadan, koltuk altından küçük bir kesi ile ameliyat edilebilir hastalar olduğunu söyledi.