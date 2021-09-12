Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Global Times gazetesinin haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu 2,9 milyon nüfuslu kentte, cuma gününden bu yana 18'i hastalık belirtisi göstermeyen 24 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

DELTA VARYANTININ İZİNE RASTLANDI

Hastalardan ve taşıyıcılardan alınan numunelerin ilk incelemelerinde, 19 numunede Kovid-19 bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının izine rastlandığı bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonu salgını kontrol için bölgeye bir uzman heyeti gönderirken, vakaların ortaya çıktığı Şianyou ilçesine bağlı 6 köyde yaşayanlara toplu testler uygulandı.

ŞEHİR KARANTİNAYA ALINDI

Vakalar nedeniyle Putian'da şehir içi ve şehirler arası otobüs ve tren seferleri durdurulurken, sinemalar, kahvehaneler, spor salonları ve bazı işletmeler geçici olarak hizmete kapatıldı. Restoranlara ve süper marketlere müşteri sayılarını sınırlama ve girişlerde ateş ölçme talimatı verildi, okullarda öğrencilere derslerde maske takma zorunluluğu getirildi.

4 BİN 636 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk kez öğrenciler arasında yayılan vakaların 4 Ağustos'ta Singapur'dan dönen bir veliden yayılmış olabileceği tahmin ediliyor. Soy isminin Lin olduğu belirtilen velinin ülkeye dönüşünde 14 gün karantinada kaldığı ve karantina süresince yapılan testlerinin negatif çıktığı ifade ediliyor. Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 95 bin 199 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

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